«Черный апрель». В России произошло крупнейшее падение авторынка

Реализация новых автомобилей в Российской Федерации упала в апреле более, чем на 70%. Такую статистику опубликовала Ассоциация европейского бизнеса. В конкретных цифрах продажи новых машин на отечественном рынке сократились на 102 тысячи за 30 дней, это - 72,4% к апрелю 2019 года.

Причина такого обвала – ограничительные меры, действующие в стране в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Дилеры были вынуждены приостановить или в значительной мере ограничить свою деятельность.

Руководитель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель охарактеризовал ситуацию как «черный апрель». По словам бизнесмена, нанесён удар огромной силы по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе — вообще по их способности выстоять.

Как отмечает «Свободная пресса», по оценке Штэрцеля, это самое резкое сокращение продаж автомобилей за всю историю статистики Ассоциации.

