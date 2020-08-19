Бывший замглавы Минкомсвязи возглавил «Вымпелком»
Бывший заместитель главы Минкомсвязи Рашид Исмаилов избран президентом «Вымпелкома». Он заключил контракт на три года, сообщили в пресс-службе компании.
Исмаилов работал в Минкомсвязи с 2014 по 2018 год, затем занимал должность гендиректора Nokia в России и возглавлял компанию «Данные - центр обработки и автоматизации». Она занимается внедрением систем фильтрации трафика.
В «Билайне» Исмаилов изначально стал советником гендиректора. На посту президента «Вымпелкома» его предшественником был Александр Крупнов.
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