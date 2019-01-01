Бутылка как дубинка. Виноделы Крыма бьют тревогу из-за нехватки тары по вине США

Винодельческие предприятия Крыма рискуют понести значительные убытки из-за санкций США. Это может произойти из-за решения завода «Кавминстекло» отказаться от поставок тары для винодельческой продукции на полуостров.

Тревогу ранее забила Ассоциация виноградарей и виноделов Севастополя. Они направили обращение депутату Госдумы Дмитрию Белику, в котором рассказали, что проблема возникла после появления новых акционеров из США у АО «Кавминстекло».

Как сообщает РИА Новости, новый директор завода после совещания в Германии получил распоряжение акционеров об экстренном прекращении поставок стеклотары в Крым. Виноделов поставили перед фактом: поставки останавливаются с 1 мая, а остатки бутылок надо выкупить по предоплате в течение трёх суток.

Виноделы предупреждают, что, если ситуация не изменится, высока вероятность остановки всех производств на срок от шести до девяти месяцев. Дело в том, что придётся искать нового поставщика, а затем заново изготавливать пресс-формы. Причём, цена доставки тары из центральной России дороже в 2-3 раза, а изготовителей специальных бутылок для игристого вина практически нет. По сути, «Кавминстекло» занимает монопольное положение на этом рынке.

Между тем, как отмечает КИА, в Крыму производителя алкоголя добровольно дополнительно уплатила в бюджет более 1,1 миллиарда рублей налогов. Таков итог диалога с налоговыми органами по результатам риск-ориентированных проверок.

