Букмекерские конторы могут быть закрыты с 1 января

Минэкономразвития выпустило приказ от 4 февраля 2019 года, в котором изменяются правила пользования участками земли и вводится пункт "Проведение азартных игр". До 1 января 2020 года букмекерские конторы были обязаны пересмотреть свою работу в соответствии с приказом. Арендодатели не могут заключить новые договоры в таких условиях, а также, как сообщает пресс-служба, могут подняться цены на аренду.

Ассоциация букмекерских контор передала заявление на имя Титова, в котором сообщается,что 98% контор могут быть закрыты, если ситуация не изменится. Несколько тыс работников таких организаций могут остаться без работы, а этот вид предпринимательства уйти в "тень", не выплачивая налоги и взносы (что составит около 5 млрд рублей). Титов предложил дать букмекерским организациям пять лет на урегулирование своей деятельности в соответствие с новым законом.