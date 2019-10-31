Бюджет столицы до 2022 года принят Мосгордумой в первом чтении

Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении проект бюджета столицы на будущий год и плановый трёхлетний период. Обсуждение продолжалось около пяти часов с детальным разбором каждого пункта законопроекта. Как отметила глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, в предстоящие три года прогнозируются устойчивые темпы роста экономики столицы и низкие темпы инфляции. Соответственно ежегодное увеличение дохода бюджета планируется на уровне не менее 8%.

В 2021 году доходы Москвы превысят значимый рубеж в 3 триллиона рублей. На 90% доходы бюджета формируются за счёт налогов. Наиболее значимыми в структуре остаются налог на прибыль и на доходы физических лиц – до 40%. Малый и средний бизнес дают 23% поступлений в доход городского бюджета. Причём вклад предпринимателе в 3,6 раза больше организаций нефтегазового сектора. Они также в 1,6 раза опережают всех крупнейших налогоплательщиков города.

По оценке спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова, бюджет российской столицы - самый большой в стране и один из крупнейших среди мегаполисов мира. Он подчеркнул ошибочность мнения, что такой результат достигается за счёт «московской прописки» крупнейших отечественных компаний и представительств иностранных. Экономика Москвы структурно диверсифицирована, в городе нет так называемых бюджетообразующих отраслей. Доля столицы в общероссийском валовом региональном продукте и фонде оплаты труда превышает 20%.

Как подчеркнул Шапошников, до 90% расходов бюджета пойдёт на реализацию городских программ развития и выполнение социальных обязательств перед москвичами. На цели социального характера ежегодно будет выделяться 1,7 триллиона рублей, а с учётом оплаты из фонда обязательного медицинского страхования эта цифра превысит 2 триллиона рублей.

