Британских военных мобилизуют из-за топливного кризиса

Министерство предпринимательства, энергетики и промышленности Великобритании привело военнослужащих страны в состояние повышенной готовности из-за топливного кризиса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

Отмечается, что военные водители будут проходить специальную подготовку перед отправкой в ​​командировку. Это позволит им «беспрепятственно работать в [топливной] промышленности, чтобы справиться с проблемами в цепочке поставок».

По словам главы министерства предпринимательства, энергетики и промышленности Квази Квартенга, эта мера — «разумный предупредительный шаг». Вместе с тем министр отметил, что Великобритания располагает «большими» запасами топлива, пишет Газета.ру.

Ранее стало известно, что ряд заправочных станций в Соединенном Королевстве закрылись из-за нехватки водителей бензовозов. Жители страны начали массово закупать бензин, на этом фоне оператор АЗС EG Group ввела лимит на продажу топлива: британцы могут приобрести 30 фунтов бензина на человека, отмечает телеканал «360».

