Британских военных мобилизуют из-за топливного кризиса
Министерство предпринимательства, энергетики и промышленности Великобритании привело военнослужащих страны в состояние повышенной готовности из-за топливного кризиса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевства.
Отмечается, что военные водители будут проходить специальную подготовку перед отправкой в командировку. Это позволит им «беспрепятственно работать в [топливной] промышленности, чтобы справиться с проблемами в цепочке поставок».
По словам главы министерства предпринимательства, энергетики и промышленности Квази Квартенга, эта мера — «разумный предупредительный шаг». Вместе с тем министр отметил, что Великобритания располагает «большими» запасами топлива, пишет Газета.ру.
Ранее стало известно, что ряд заправочных станций в Соединенном Королевстве закрылись из-за нехватки водителей бензовозов. Жители страны начали массово закупать бензин, на этом фоне оператор АЗС EG Group ввела лимит на продажу топлива: британцы могут приобрести 30 фунтов бензина на человека, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+22 236 / сут.
Умерли
205 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+13 513 / сут.
- Украинского посла вызвали в МИД Венгрии из-за спора о газовом контракте с Россией
- Названы самые популярные места отдыха для россиян в ноябре
- Силовики задержали 48 подпольных оружейников в 18 регионах России
- Губернатор Мельниченко отказался от депутатского мандата
- СМИ: Более 20 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Гетеборге
- «Плевать на такие заявления»: Медведев ответил на сомнения в легитимности выборов в России
- «Впервые в истории». Цена на газ в Европе «пробила» тысячу долларов
- Британских военных мобилизуют из-за топливного кризиса
- Медведев объяснил, почему не будет спикером Госдумы
- Клишас: Закон о региональной власти могут принять до конца года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru