Британия нашла способ обойти санкции на экспорт космической электроники в РФ

Великобритания и Россия смогли решить проблему поставок электроники, на которую распространялись западные санкции, предназначенной для российского космического телескопа «Спектр-УФ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора Института астрономии РАН Михаила Сачкова.

«Из Великобритании получены образцы летных изделий — блоки электроники для приемника излучения. Напомню, что ранее с их поставкой были проблемы санкционного характера, из-за чего пришлось менять дизайн инструментов, чтобы использовать только разрешенные к поставкам компоненты», — цитируют Сачкова «Известия».

«Космос выше политики». В Госдуме объяснили вывод Рогозина из-под санкций США

По словам Сачкова, поставка всей аппаратуры, по условиям действующего контракта, должна завершиться в 2022 году, пишет Газета.ru.

Компания E2V из Великобритании является поставщиком в Россию электроники к приемникам международной ультрафиолетовой обсерватории «Спектр-УФ». После введения антироссийских санкций в 2014 году начались перебои с поставками приборов. В российском оборудовании использовались американские компоненты, которые подпадают под требования правил экспорта товаров и услуг оборонного значения ITAR (International Traffic in Arms Regulations).

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Сергей Казак
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВеликобританияРоссияРоскосмосКосмос
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры