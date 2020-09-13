Британия нашла способ обойти санкции на экспорт космической электроники в РФ

Великобритания и Россия смогли решить проблему поставок электроники, на которую распространялись западные санкции, предназначенной для российского космического телескопа «Спектр-УФ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора Института астрономии РАН Михаила Сачкова.

«Из Великобритании получены образцы летных изделий — блоки электроники для приемника излучения. Напомню, что ранее с их поставкой были проблемы санкционного характера, из-за чего пришлось менять дизайн инструментов, чтобы использовать только разрешенные к поставкам компоненты», — цитируют Сачкова «Известия».