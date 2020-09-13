Британия нашла способ обойти санкции на экспорт космической электроники в РФ
Великобритания и Россия смогли решить проблему поставок электроники, на которую распространялись западные санкции, предназначенной для российского космического телескопа «Спектр-УФ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора Института астрономии РАН Михаила Сачкова.
«Из Великобритании получены образцы летных изделий — блоки электроники для приемника излучения. Напомню, что ранее с их поставкой были проблемы санкционного характера, из-за чего пришлось менять дизайн инструментов, чтобы использовать только разрешенные к поставкам компоненты», — цитируют Сачкова «Известия».
По словам Сачкова, поставка всей аппаратуры, по условиям действующего контракта, должна завершиться в 2022 году, пишет Газета.ru.
Компания E2V из Великобритании является поставщиком в Россию электроники к приемникам международной ультрафиолетовой обсерватории «Спектр-УФ». После введения антироссийских санкций в 2014 году начались перебои с поставками приборов. В российском оборудовании использовались американские компоненты, которые подпадают под требования правил экспорта товаров и услуг оборонного значения ITAR (International Traffic in Arms Regulations).
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