Бразилия сделала Новый банк развития БРИКС партнером G20

Бразилия сделала Новый банк развития БРИКС партнером Группы двадцати в текущем году. Об этом рассказал посол МИД России по особым поручениям Марат Бердыев в интервью РИА Новости.

Как отметил дипломат, Новый банк развития выступил партнером G20 и впервые был приглашен властями Бразилии к участию в мероприятиях форума. Это свидетельствует о росте международного авторитета и позиций организации. По словам Бердыева, пока сложно говорить, последуют ли за участием банка в мероприятиях G20 конкретные проекты.

«Но тот факт, что "Группа двадцати " признала важность этого нового банковского механизма, установила... партнерские отношения, вступила в дискуссии и ведет прямой диалог – это, на мой взгляд, очень важный фактор», — подчеркнул посол.

Бердыев считает, что некоторые страны G20 могли бы взаимодействовать с банком и рассмотреть возможность подключения к его работе «и даже вхождения в состав акционеров». Как отметил дипломат, западные страны вряд ли испытали удовольствие от решения бразильской стороны сделать Новый банк развития партнером «двадцатки», однако никто не высказывался открыто против этой инициативы.

Ранее президент Нового банка развития Дилма Руссефф заявила, что страны БРИКС обеспечат финансирование проектов национальными валютами, банк будет способствовать этому, напоминает Ura.ru.

