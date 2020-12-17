«Больше не бензоколонка». Путин нашел позитив в российской экономике
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 70 процентов бюджета РФ формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это положительный момент в экономике.
«Если кому-то хочется представлять нас бензоколонкой, это не имеет под собой оснований», - заявил российский лидер.
Путин отметил, что Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы, хотя зависимость от энергоресурсов до сих пор большая.
В четверг проходит традиционная пресс-конференция Владимира Путина. Ранее он заявил, что у России «проблем море».
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