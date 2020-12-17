«Больше не бензоколонка». Путин нашел позитив в российской экономике

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 70 процентов бюджета РФ формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это положительный момент в экономике.

«Если кому-то хочется представлять нас бензоколонкой, это не имеет под собой оснований», - заявил российский лидер.

Путин отметил, что Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы, хотя зависимость от энергоресурсов до сих пор большая.

В четверг проходит традиционная пресс-конференция Владимира Путина. Ранее он заявил, что у России «проблем море».