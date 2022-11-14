Больше 380 электромобилей выпустили в Липецкой области

Липецкий завод «Моторинвест», который начал работу в конце сентября, уже выпустил больше 380 электромобилей Evolute.

«Дальше производство будет только расти и расти», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Липецкой области.

В Липецке в этом году построят две станции быстрой зарядки аккумуляторов, а в следующие два года откроют еще 20 аналогичных станций. Также власти прорабатывают вопрос об открытии зарядных станций на парковках торговых центров.



