Больше 380 электромобилей выпустили в Липецкой области

Липецкий завод «Моторинвест», который начал работу в конце сентября, уже выпустил больше 380 электромобилей Evolute.

«Дальше производство будет только расти и расти», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Липецкой области.

В Липецке в этом году построят две станции быстрой зарядки аккумуляторов, а в следующие два года откроют еще 20 аналогичных станций. Также власти прорабатывают вопрос об открытии зарядных станций на парковках торговых центров.


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ФОТО: РИА Новости / Игорь Самойлов
ТЕГИ:ПроизводствоЭлектромобили
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