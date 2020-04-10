«Болезненная тема»: Политолог о призыве Белоруссии к дедолларизации

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН напомнил, что тема дедолларизации — давняя и для Минска очень важная.

«Такая инициатива появилась лет 20 назад. Если посмотреть архив всех заявлений президентов, постоянно меняющихся премьер-министров, каждый год её постоянно озвучивают, в документах прописывают. Тема часто звучит, и сейчас она актуализировалась в связи с волатильностью на мировых рынках. Колебания валюты сказываются на стабильности для компаний и физических лиц, потому что граждане также осознают свою определённую зависимость перед курсами валюты, при этом получая зарплату в национальных валютах. Исходя из этого, Румас озвучил болезненную для Белоруссии тему — высокую зависимость от ситуации на мировых рынках и от курса доллара. Учитывая, что часть контрактов, которые Белоруссия заключает со странами Евразийского союза, как раз привязана к курсу валюты (доллару), это очень беспокоит белорусскую сторону,» - отметил эксперт.

По мнению политолога, предложение о дедолларизации поддержат ,в первую очередь, в Казахстане, а также в Армении. Отчасти идею поддерживают и в России, говорит Болкунец.

«Я считаю, что это очень своевременное предложение. Чтобы его реализовать, правительствам нужно всего лишь принять жёсткие решения, рекомендовав или обязав предприятия, особенно энергетического сектора, все контракты заключать в национальной валюте. Серьёзной проработки не потребуется: достаточно на уровне правительств всех стран принять нормативные акты, которые пропишут соответствующие требования. И если такое решение на уровне правительства будет принято, компании, особенно государственные, вынуждены будут подчиниться», - сказал собеседник НСН.

В декабре 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что предлагал коллегам в Москве отказаться от доллара и торговать в российских рублях. Белорусский лидер тогда заявил, что в России отказались: «Хочется доллары».

