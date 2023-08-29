Более шести тысяч городских объектов реализовали на торгах за полгода

За первые шесть месяцев 2023 года в столице реализовали более шести тысяч объектов на земельно-имущественных торгах, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на торгах доступно имущество, которое жители и представители бизнеса могут взять в аренду, приобрести или получить право на строительство или ведение торговой деятельности. За первое полугодие 2023 года реализовали на треть больше объектов, чем за аналогичный период 2022 года.

«Наибольшим спросом пользовались машино-места на городских паркингах: жители столицы приобрели более пяти тысяч таких объектов. Популярны и коммерческие объекты: с января по июнь инвесторы и предприниматели приобрели и арендовали через торги около 800 нежилых помещений и зданий», – уточнил заммэра.

Помимо этого, за шесть месяцев этого года москвичи и предприниматели купили или арендовали на аукционах 44 земельных участка общей площадью более семи гектаров, 37 из которых реализовали под индивидуальное жилищное строительство, а еще семь – для коммерческого использования: строительства магазинов, кафе и так далее. Кроме того, в первом полугодии реализовали 118 нестационарных торговых объектов. Победители торгов открывают в них кафе и магазины, торговые автоматы, тележки с мороженым и напитками и другое.

Глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что самыми популярными объектами стали земельные участки. По его словам, на один лот претендовали порядка 10 участников аукциона.

Стоит отметить, что Москва является городом, заинтересованным в развитии предпринимательства. Более подробную информацию о реализуемом городском имуществе можно узнать на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

