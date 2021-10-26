Более половины средств АИП направят на развитие транспорта Москвы
До 2024 года на развитие транспорта Москвы инвестируют более трети бюджета Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Средства Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2022-2024 годы разделяются на реализацию ряда ключевых городских программ. Примерно две трети бюджета АИП мы традиционно выделяем на строительство транспортной инфраструктуры и решение вопросов, связанных с транспортным обслуживанием москвичей», – рассказал Андрей Бочкарёв.
По словам заместителя мэра, деньги выделят преимущественно на строительство метро, железных дорог, автомобильных трасс, тротуаров. Кроме того, большое количество средств направят на возведение школ, больниц, детских садов. В общей сложности за счет АИП до 2024 года планируется построить 720 новых объектов.
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