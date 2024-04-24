Более 400 столичных объектов исключили из перечня нежилой недвижимости

В Москве из перечня торгово-офисных объектов недвижимости, которые облагаются налогом на имущество от кадастровой стоимости, исключили 406 объектов, рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, столица оперативно реагирует на изменения в характеристиках объектов недвижимости в Москве и на запросы их владельцев. Благодаря своевременно вносимым изменения в перечень он остается актуальным. Собственники исключенных из перечня объектов будут платить налог на имущество за 2024 год от среднегодовой стоимости

Переводить торгово-офисную недвижимость на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости начали в 2014 году. В 2024 году перечень насчитывает более 37 тысяч объектов, в том числе торговую и офисную недвижимость, а также объекты общественного питания и бытового обслуживания.

