Более 140 тысяч рабочих мест появится в офисах Москвы благодаря городской программе

Больше 140 тысяч москвичей могут найти работу рядом с домом благодаря строительству новых бизнес-центров в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в рамках городской программы будет возведено 52 многофункциональных деловых объекта. Больше всего деловых объектов построят в ТиНАО. Так, в поселениях Сосенское, Внуковское, Кокошкино, Рязановское и Московский появится 13 многофункциональных офисных комплексов, где смогут работать больше 23 тысяч человек. Еще девять офисных центров возведут в пяти районах на западе Москвы, восемь деловых объектов появится на севере столицы.

«Более 60 тысяч рабочих мест будет создано благодаря строительству офисных и бизнес-центров в СЗАО, ВАО, СВАО, ЮАО, ЮВАО и ЮЗАО. Реализуя проекты в рамках программы создания МПТ девелоперы не только получают возможность включить в свой портфель инвестиционно-привлекательную коммерческую недвижимость, но и получить льготу при строительстве жилья», – отметил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Программа стимулирования создания мест приложения труда работает в Москве с 2020 года и на сегодняшний день охватила почти все районы столицы. Правительство Москвы заключило больше 90 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 4,5 миллионов квадратных метров недвижимости в столице. Более 1,4 триллиона рублей вложат в развитие города и создание мест приложения труда. Это позволит создать более 210 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики Москвы.

