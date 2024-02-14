Более 100 дорожных объектов введут в РФ по нацпроекту в 2024 году
Более ста дорожных объектов предстоит построить и отремонтировать в текущем году в России в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Такие цифры опубликованы на портале кабинета министров РФ.
Речь идёт об участках региональных и местных дорог, а также искусственных сооружениях. Как уточнил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, в эксплуатацию должны быть введены 117 таких объектов. Их совокупная протяженность составляет 390 километров.
Среди крупнейших проектов – строительство восточного выезда из Уфы. Данная скоростная магистраль соединит две федеральные трассы М-5 и М-7 с выводом транзитного транспорта за пределы столицы Башкирии. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», нацпроект «Безопасные качественные дороги» был запущен в 2019 году и рассчитан до 2030 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru