Более 10 тыс. IT-компаний в РФ лишатся аккредитации из-за налоговой тайны

Свыше 10 тысяч IT-компаний из аккредитованных в России 26,7 тысяч не подали своевременно заявки в Федеральную налоговую службу на раскрытие налоговой тайны. В связи с этим запущен процесс лишения аккредитации данных юридических лиц. Об этом проинформировал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Вместе с тем, по словам главы ведомства, эти компании могут заново подать заявки на аккредитацию при условии согласия на раскрытие налоговой тайны. В этом году дедлайнв в подаче документов для подтверждения соответствия условиям аккредитации был назначен на 31 октября.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после объявления в России частичной мобилизации Минцифры представило список специальностей, обладатели которых при работе в сфере IT и связи получают освобождение от призыва на военную службу.

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Фото: technomoscow.ru
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