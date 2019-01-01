Экономика
Бизнесмен вину не признает.
Бойко-Великому предъявили обвинение
19 июня23:21
Бизнесмену Василию Бойко-Великому предъявлено обвинение в хищении со счета господина Шеина 500 тысяч долларов в банке «Кредит Экспресс», сообщил ТАСС адвокат Алексей Аверьянов.
Ранее стало известно, что основатель агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великого находится на допросе по делу присвоении или растрате.
Бизнесмен вину не признает.
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ФОТО: www.pnp.triforce.ru
ТЕГИ:Криминал
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