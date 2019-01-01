Экономика
Президент компании Boeing Деннис Меленберг выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших, передает «Синьхуа».
Boeing заплатит за две авиакатастрофы
3 июля23:40
Компания Boeing объявила, что выделила 100 милллионов долларов в качестве поддержки родственников тех, кто погиб в двух авиакатастрофах самолетов авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airline в Индонезии и Эфиопии в октябре 2018 года и марте 2019 года.
В двух авиапроисшествиях погибли 346 человек. Самолеты модели 737 Max 8 с марта 2019 года запрещены к полетам.
Президент компании Boeing Деннис Меленберг выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших, передает «Синьхуа».
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