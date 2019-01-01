Boeing заплатит за две авиакатастрофы

Компания Boeing объявила, что выделила 100 милллионов долларов в качестве поддержки родственников тех, кто погиб в двух авиакатастрофах самолетов авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airline в Индонезии и Эфиопии в октябре 2018 года и марте 2019 года.

В двух авиапроисшествиях погибли 346 человек. Самолеты модели 737 Max 8 с марта 2019 года запрещены к полетам.

Президент компании Boeing Деннис Меленберг выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших, передает «Синьхуа».

