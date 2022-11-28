Бочкарёв: Регионы переймут московский опыт закупок для строек

Практика цифровизации закупок для строек Москвы успешно тиражируется в других регионах страны. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На крупных объектах строительства Москвы цифровизация закупок уже показала свою эффективность, теперь решение от российских разработчиков тиражируется в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красноярск, Тюмень, Новосибирск и другие регионы», — сообщил Бочкарев.

Заммэра указал, что в регионах сервис внедрят в первую очередь при строительстве социальных объектов.

По словам Бочкарева, российский облачный сервис «Синтека» позволяет автоматизировать процесс снабжения. С его помощью собирают заявки на стройматериалы, отсылают запросы поставщикам, обрабатывают полученные счета, контролируют оплату и доставку. Заммэра подчеркнул, что цифровизация закупок повышает прозрачность строительства, позволяет эффективнее использовать ресурсы, а также исключает недобросовестную закупку и помогает руководителям избежать сговора снабженцев с поставщиками.

В свою очередь директор ИТ-компании «Синтека» (входит в контур ГК «Аметист Групп») Илья Анисимов отметил, что внедрение сервисов цифровых закупок позволяет добиться существенной экономии средств. В конечном итоге это сокращает сроки реализации проектов. По словам Анисимова, расходы на закупку профильных материалов снижаются на 5-7%, непрофильных – до 20%, а сроки поставок могут сократиться в 2-3 раза.

«Платформа упрощает закупочные процедуры внутри компании — позволяет быстро и удобно согласовывать заявки и счета и получать конкурентные предложения с рынка», — пояснил директор «Синтека».

В Москве сервис цифровых закупок уже применялся при строительстве корпуса для больницы Святого Владимира, скоропомощного комплекса больницы им. О.М. Филатова, объектов Международного медкластера Сколково, Дворца водных видов спорта и Международного Центра самбо и центра бокса, Инновационного научно-технологического центра МГУ Ломоносова.

