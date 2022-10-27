Бочкарёв: Новая тоннелепроходка стартовала на Троицкой линии метро

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Наталия» приступил к работам на левом перегонном тоннеле между будущими станциями «Академическая» и «Крымская» строящейся Троицкой линии московского метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Он отметил, что очередная проходка стартовала в преддверии 64-летия Группы компаний «Мосинжпроект».

«Инжиниринговый холдинг сегодня участвует в реализации ключевых градостроительных программ столицы, в частности, в решении важной задачи по интеграции новых территорий Москвы в транспортный каркас мегаполиса путем создания новой радиальной линии метро», – отметил Бочкарёв.

Трасса тоннеля пройдет вдоль улицы Дмитрия Ульянова до Новочерёмушкинской улицы, далее вдоль Большой Черёмушкинской улицы до 5-го Загородного проезда, пересечет Севастопольский проспект и действующую платформу МЦК. Тоннелепроходка будет вестись на глубине 20 метров.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов напомнил, что ранее «Наталия» была задействована при строительстве тоннелей Солнцевской и Большой кольцевой линий метро. На первом участке Троицкой линии проходка всех тоннелей от «Новаторской» в сторону Коммунарки уже завершена, ведется их обустройство, и строительство пяти станций.

Сейчас еще четыре ТПМК проходят перегон между «ЗИЛ» и «Крымской», а также соединяют тоннелями «Вавиловскую» с «Академической». Началось активное строительство всех четырёх станционных комплексов.

Перспективная Троицкая линия метро протяжённостью 40 км соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк. Она пройдёт через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Около новых станций проживают до 1 млн человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся.

