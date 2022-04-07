Бочкарёв: Более 400 объектов в Москве получат автоматическое продление разрешений на строительство

В рамках усилий по сокращению административной нагрузки на застройщиков в российской столице решено продлить разрешения на строительство для 412 объектов, которые истекают до 1 августа нынешнего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева. По его словам, это стало возможным после того, как постановление на это счёт подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Совокупная площадь строений, возводимых по таким разрешениям, составляет более 6 миллионов квадратных метров. Как уточнил заммэра, сейчас в стадии строительства находятся 88 жилых домов, 51 объект улично-дорожной сети, а также свыше 40 многофункциональных торговых комплексов. Кроме того, строятся 19 образовательных учреждений, срок действия разрешений на возведение которых истекает до 1 августа.

Оформление и выдача новых разрешений на строительство, а также разрешений на ввод в эксплуатацию также будет оптимизированы, заверил глава комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко. Отныне для получения документов застройщик избавлен от необходимости предоставлять органам строительного надзора градостроительный план земельного участка и ряд других документов.

Как отмечают сами девелоперы, решение о продлении разрешений на строительство особенно актуально в условиях замены ресурсов и увеличения стоимости строительства в условиях санкионного давления. Поддержка строительной отрасли очень актуальна для Москвы, где при значительных объемах текущего строительства застройщики оказались в непростой экономической ситуации. Меры поддержки со стороны властей дают возможность сэкономить время застройщиков, которое иначе пришлось потратить на административные процедуры.

