Бочкарев: Завершена проходка тоннеля на участке Троицкой линии от «Новаторской» до «Бачуринской»
Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Дарья» закончил проходку левого перегонного тоннеля между станциями «Мамыри» и «Бачуринская» Троицкой линии метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Таким образом, все десять тоннелей на участке от "Новаторской" до "Бачуринской" длиной свыше 13 километров пройдены», — сказал Бочкарев.
По его словам, в строительстве тоннелей между шестью станциями участка участвовали девять тоннелепроходческих щитов, которые в общей сложности преодолели около 21,5 километров подземных трасс.
В свою очередь гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов подчеркнул, что трасса левого тоннеля между станциями «Мамыри» и «Бачуринская» длиной около 2,5 километров прошла вдоль Калужского шоссе по территории ТиНАО под жилой и нежилой застройками новых территорий Москвы.
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