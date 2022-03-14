Вице-мэр Ефимов рассказал, чем можно заменить импортные детали на заводах Москвы

В рамках антироссийских санкций импортные детали на заводах Москвы можно заменить аналогами, которые распечатаны на 3D-принтерах. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что сейчас в столице предприятиям оказывается поддержка по получению информации о различных комплектующих российского производства. Так, например, ЦНИИТМАШ производит 3D-принтеры для работы с металлическими порошками.

«Кроме того, компания SIU System может помочь предприятиям в замене вышедшей из строя детали на аналог, напечатанный на 3D-принтере из пластика, керамики или металла», - рассказал Ефимов.

По словам заммэра, многие московские производители давно перешли на российское сырье, и практически все предприятия либо провели модернизацию мощностей, либо собираются внедрить технологии автоматизации и цифровизации.

Ефимов отметил, что для нуждающихся в помощи производителей в 2020 году в Москве был создан реестр IT-решений. Сейчас в «Банке технологий» представлено более 130 планов, которые можно внедрить на производстве, более 90 из которых относятся к отечественному программному обеспечению.

«Недавно в реестре появился российский разработчик программной платформы, позволяющий обеспечить импортозамещение в IT-сфере. Разработка позволит промышленникам Москвы перейти с операционной системы Windows на альтернативную российскую программную платформу», - сообщил заммэра.

По его словам, московские предприятия могут получить финансовую поддержку для использования решений из перечня. Так, с 2021 года Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет от одного до 300 миллионов рублей, в том числе из «Банка технологий», для внедрения на предприятии решений в IT- сфере.

