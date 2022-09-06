Бочкарев: Завершается устройство основных конструкций станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро

Монолитные работы на станции «Пыхтино» участка продления Солнцевской линии метро завершены более чем на 90%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Продолжаются архитектурно-отделочные работы. Ведется укладка пола платформы станции идет укладка светло-серым гранитом и черным габбро. Работы выполнены почти на четверть. На стенах и потолке пассажирской зоны будут смонтированы алюминиевые сотовые панели, а на потолке – световые конструкции», – рассказал вице-мэр.

Бочкарев напомнил, что дизайн станции посвящен авиационной тематике: конструкции потолка будут напоминать турбины самолета. В рамках следующего этапа работ над эскалатором устроят «световой колодец», в котором повесят модель самолета Ту-144.

«Стена платформенного участка с одной стороны будет украшена изображениями советских самолетов – от винтовых АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160, а на противоположной стороне смонтируют панорамное стекло, открывающее вид на природный ландшафт», – добавил заммэра.

В свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генпроектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов отметил, что на станции «Пыхтино» продолжается укладка бетона в вестибюле. Специалистам предстоит завершить часть уровня пассажирской зоны и два уровня под помещения для эксплуатационного персонала.

«Также завершается устройство монолита в области примыкания станции к метромосту, на уровне служебных помещений. После завершения работ на этом участке будут возведены основные конструкции помещений для отдыха локомотивных бригад», – подчеркнул Кравцов.

Продолжается работа над инженерными системами станции. Три эскалатора между вестибюлем и платформой уже смонтированы, ведется устройство кабельных кронштейнов и наружных конструкций вентиляции.

Ранее тоннелепроходческий комплекс «Наталия» завершил сооружение правого перегонного тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Внуково», который стал последним на новом участке ведущей в аэропорт Внуково Солнцевской линии метрополитена. Мэр Москвы Сергей Собянин накануне сообщил, что строители прошли все тоннели на будущем участке линии; теперь строителям предстоит завершить строительство наземной части проекта.

