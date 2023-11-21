Бочкарев: В Новой Москве построят еще два спортивных комплекса с бассейнами
Два новых физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами и тренажерными залами построят в двух поселениях Новой Москвы в течение пяти лет. Об этом заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Новые ФОКи возведут в поселениях Мосрентген и Воскресенское, ввести их в эксплуатацию планируется в 2028 году. Объекты построят за счет города.
Как отметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, стандарты современных комплексов подразумевают обустройство тренажерных залов, залов для групповых занятий, вспомогательных и административных помещений, подъездных дорог, парковок.
«С момента присоединения округов к столице в ТиНАО построено свыше десятка спортивных объектов. При этом количество занимающихся спортом людей здесь увеличилось в 4 раза», — указал Жидкин.
Спортивная инфраструктура в Новой Москве продолжает активно развиваться. В стадии строительства находятся в том числе горнолыжный комплекс в Щаповском поселении, ФОК в Коммунарке, ледовый спортивный комплекс в Троицке, всесезонный спортивно-развлекательный центр у станции метро «Прокшино». Один из самых масштабных перспективных объектов возведут на территории ЖК «Новое Внуково», спорткомплекс станет крупнейшей площадкой подготовки баскетболистов и местом проведения соревнований.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Троицком и Новомосковском округах появляются пространства для активного образа жизни, в частности, это лыжная трасса в Михайлово-Ярцевском, спортивно-досуговый центр в Троицке, ледовый тренировочный центр «Снегирь Арена» в Марушкинском.
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