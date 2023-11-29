Бочкарев: В 2023 году к переселению по программе реновации приступили жители 248 домов
Жители 248 домов начали переселение по программе реновации жилья в Москве с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Около 36 тысяч жителей из 47 районов столицы приступили к переселению по программе реновации в текущем году», — указал заммэра.
Горожане переедут в квартиры с улучшенной отделкой в 40 новостройках. Как отметил Бочкарев, программу реновации реализуют по принципу «волнового» переселения: вместо расселенных и снесенных домов возводят комфортное и современное жилье. Сейчас на месте старых зданий строится 108 домов.
По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, с начала года объем расселенного жилого фонда достиг 186 домов, это превышает показатель за аналогичный период прошлого года. За все время реализации программы началось переселение более 142,7 тысячи горожан, которым предложили равнозначные квартиры.
«С начала этого года свыше 32 тысяч жителей столицы оформили документы на новое жилье, остальные горожане, получившие от города предложения равнозначных квартир, продолжают осматривать варианты и оформлять документы», — сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.
Участники программы могут воспользоваться суперсервисом на портале mos.ru и записаться на осмотр квартиры, подписание договора, загрузить необходимые документы онлайн.
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