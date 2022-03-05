Бочкарев: Пролетное строение нового моста на ЗИЛе готово на 25%
На четверть выполнено пролетное строение моста через затон Новинки на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, общая готовность моста составляет 45%. Бочкарев отметил, что для возведения опор в русле реки были построены искусственные островки, но позднее их уберут и конструкции окажутся в воде.
В свою очередь гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов подчеркнул, что строительство моста ведется без остановки навигации в затоне Новинки. Он напомнил, что длинна моста составит 615 метров. Кравцов добавил, что в рамках проекта также идет устройство подъездной дороги длиной 1,2 километра.
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