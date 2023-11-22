Бочкарев: На юге Москвы построят многофункциональный жилой комплекс с медцентром

Власти одобрили инвестиционный проект многофункционального жилого комплекса с медцентром и офисами в районе Москворечье-Сабурово на юге Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра города в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Здание будет возведено на улице Борисовские пруды, в нем предполагается семь секций, под которыми разместится подземная автостоянка», — указал заммэра.

В жилой части комплекса появятся 1 320 квартир разной конфигурации. Кроме того, в составе ЖК предусмотрен медцентр и офисы, а прилегающую территорию благоустроят, создав проезды и тротуары, площадки для отдыха, спорта и детских игр. Также здесь установят малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

Как отметила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, новый ЖК будет соответствовать стандартам безбарьерной среды для маломобильных граждан. На территории комплекса появятся широкие и удобные пешеходные пути, наземные тактильные указатели, места для отдыха с навесами и скамьями.

