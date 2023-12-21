Бочкарев: Более 120 тыс. кв. м жилья по реновации построят в Богородском районе
Около 120 тысяч квадратных метров реновационного жилья планируется построить на территории Богородского района. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Как отметил заммэра, в районе ведутся строительные работы на нескольких площадках.
«Активная работа на разных стартовых площадках позволяет ускорить переселение людей из старого в комфортное жилье», — указал Бочкарев.
Активным участником программы является инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект», ответственный за проектирование и строительство жилья. По словам исполнительного директора по девелопменту организации Павла Дудулина, силами «Мосинжпроекта» ведется проектирование объектов на стартовых площадках микрорайона 15-16Б. Преимущество проектирования и строительства жилья в одних руках и комплексный подход позволяют создавать принципиально новые, открытые и комфортные пространства с жилыми кварталами, максимально интегрированными в инфраструктуру города.
Между тем на Страстном бульваре открылась выставка «Москва меняется», посвященная итогам работы Стройкомплекса в уходящем году. Гости мероприятия могут ознакомиться с экспозицией о достижениях московских строителей, в том числе о Большой кольцевой линии метро, проспекте Багратиона — северном дублере Кутузовского проспекта, двух центральных диаметрах – МЦД-3 и МЦД-4, многофункциональном кластере «Ломоносов», флагманском центре клинической больницы № 15 им. О.М. Филатова.
Выставка «Москва меняется» будет работать до 24 декабря включительно. Мероприятие подготовлено АНО «Центринформ» при поддержке Стройкомплекса Москвы. Стратегическим партнером выставки выступает АО «Мосинжпроект».
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