Bloomberg представил прогноз на ключевую ставку Банка России

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк может снова снизить ключевую ставку. По ее словам, Совет директоров ЦБ рассмотрит такую возможность на заседании 26 июля.

Глава Центробанка не исключила, что ставка может быть снижена на 50 базисных пунктов. В настоящее время ключевая ставка Банка России составляет 7,5 процентов годовых.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозируют, что на заседании в конце июля будет принято решение оставить ее на прежнем уровне. С таким предсказанием выступили 9 из 10 экспертов, побеседовавших с изданием.

При этом отмечается, что большинство экономистов ожидают дальнейшего понижения ключевой ставки ЦБ в течение года, на фоне падения инфляции.

«Ожидается, что данные, которые выйдут в пятницу, [5 июля], покажут замедление общей инфляции до 4,8% в июне с 5,1% месяцем ранее», — цитирует спецкор НСН публикацию Bloomberg.

Если Совет директоров ЦБ 26 июля примет решение о снижении ключевой ставки на половину процентного пункта, что станет первым скачком такого масштаба с конца 2017 года, то ключевая ставка Банка России достигнет самого низкого уровня за последнее десятилетие, пишет Bloomberg.

