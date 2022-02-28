Bloomberg предрёк риск глобальной рецессии и падение S&P500 на 36%

Агентство Bloomberg предупредило о риске глобальной рецессии и падения фондового индекса компаний S&P500 на 36% . Такой прогноз дали эксперты, опрошенные одним из двух ведущих в США поставщиков финансовой информации.

Как отмечает издание, американские рынки акций сталкиваются с разнонаправленным давлением. Расчёты на то, что центральные банки стран откажутся от ужесточения монетарной политики, сменились беспокойством на фоне геополитического кризиса вокруг Украины.

По оценке опрошенных экспертов, сейчас просматривается явная тенденция в сторону «медвежьего» рынка, который может начаться в любой момент в текущем году. Индекс так называемого широкого рынка уже снизился на 14,6% относительно пика 4 января.

Согласно оценки стратега американской финансовой компании Stifel Барри Баннистера, конфликт России и Украины несёт долгосрочную угрозу для мировых рынков. На ситуацию также влияет ожидаемое замедление экономического роста в Китае.

