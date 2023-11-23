Bloomberg: банки ОАЭ ужесточили условия оказания услуг российским компаниям
Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ужесточили контроль над российскими компаниями, утверждает Bloomberg.
По информации агентства, в некоторых кредитных организациях начали требовать от российских юрлиц дополнительные документы. Увеличился срок перевода денег со счета на счет.
Иногда банки блокируют средства компаний и ставят под сомнение происхождение денегв. Причиной названо санкционное давление США.
Отмечается, что на фоне ухудшения условий обслуживания крупные компании начали переносить счета в Гонконг.
Вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ранее заявил о начале сборки в Дубае российских премиальных автомобилей Aurus Senat. Площадку запустили 12 ноября, передает «Радиоточка НСН».
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