Блинкен заявил, что Россия не вернет потерянные в Европе рынки
2 июня 202316:16
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время российская экономика является лишь «частицей того, чем она могла стать», сообщает РИА Новости.
В ходе выступления в Финляндии он отметил, что сейчас это «тень той экономики, которая была раньше».
«Москва не вернет рынки, которые потеряла в Европе», — сказал Блинкен.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика растет. Международный валютный фонд, в свою очередь, улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7%, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru