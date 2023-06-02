Блинкен заявил, что Россия не вернет потерянные в Европе рынки

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время российская экономика является лишь «частицей того, чем она могла стать», сообщает РИА Новости.

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В ходе выступления в Финляндии он отметил, что сейчас это «тень той экономики, которая была раньше».

«Москва не вернет рынки, которые потеряла в Европе», — сказал Блинкен.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика растет. Международный валютный фонд, в свою очередь, улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7%, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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