Блинкен заявил, что Россия не вернет потерянные в Европе рынки

В ходе выступления в Финляндии он отметил, что сейчас это «тень той экономики, которая была раньше».

«Москва не вернет рынки, которые потеряла в Европе», — сказал Блинкен.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика растет. Международный валютный фонд, в свою очередь, улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7%, сообщает RT.

