Бизнесу дадут беспроцентные кредиты на выплату зарплат россиянам

Правительство совместно со Сбербанком и ВТБ со следующей недели запускает пилотный проект по выдаче бизнесу беспроцентных кредитов для выдачи зарплат сотрудникам. Об этом в ходе встречи президента Владимира Путина с предпринимателями сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Инициатива стала следствием введения в России выходных с 28 апреля по 5 марта с сохранением россиянам зарплат. Белоусов назвал сложившуюся ситуацию болезненной и добавил, что власти понимают отсутствие у бизнеса подушки безопасности на такие случаи.

Вице-премьер отметил, что кредиты на выдачу зарплат будут краткосрочными — до полугода. Проект планируют реализовать помощью кредитной линии, которую запустит ЦБ России.

Накануне в ходе обращения к россиянам президент анонсировал меры поддержки населению. В частности, россияне смогут претендовать на кредитные каникулы в случае, если их доходы сократились на 30 процентов и более.

Также глава государства выступил с инициативой о повышении пособия по безработице в полтора раза до уровня МРОТ - 12 130 рублей.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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