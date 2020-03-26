Бизнесу дадут беспроцентные кредиты на выплату зарплат россиянам

Инициатива стала следствием введения в России выходных с 28 апреля по 5 марта с сохранением россиянам зарплат. Белоусов назвал сложившуюся ситуацию болезненной и добавил, что власти понимают отсутствие у бизнеса подушки безопасности на такие случаи.



Вице-премьер отметил, что кредиты на выдачу зарплат будут краткосрочными — до полугода. Проект планируют реализовать помощью кредитной линии, которую запустит ЦБ России.



Накануне в ходе обращения к россиянам президент анонсировал меры поддержки населению. В частности, россияне смогут претендовать на кредитные каникулы в случае, если их доходы сократились на 30 процентов и более.



Также глава государства выступил с инициативой о повышении пособия по безработице в полтора раза до уровня МРОТ - 12 130 рублей.

