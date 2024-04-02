Бизнес-омбудсмен Москвы объяснила рост случаев оспаривания приватизации в 8 раз

Татьяна Минеева заявила НСН, что с 2023 года предприниматели выражают обеспокоенность из-за исков прокуратуры. 

У прокуратуры появились вопросы по активам, которые были получены в период приватизации, заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева в пресс-центре НСН.

«С 2023 года предприниматели выражают обеспокоенность, так как увеличились иски прокуратуры по национализации частных активов. Ко мне лично обращений не было в Москве. Здесь есть какие-то нарушения, которые были совершены еще в период приватизации. Это нарушение антикоррупционного законодательства, нарушение закона об иностранных инвестициях. Любой предприниматель даже из регионов может обратиться ко мне, чтобы мы разобрали все случаи и помогли. К срокам давности нужно подходить осторожно, чтобы не пострадали добросовестные предприниматели», - рассказала она.

С 2020 года число дел, в которых Генпрокуратура оспаривает результаты приватизации, выросло в восемь раз — это рекорд за все время наблюдений, заявляют эксперты.

Буквально на днях судебный пристав арестовал счета и активы на 100 трлн рублей по иску Генпрокуратуры России о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных компаний в интересах государства. «Макфа» входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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