Биткоин превысил $93 тыс. и снова обновил исторический максимум
Во вторник стоимость биткоина достигла нового рекорда, превысив отметку в $93 500, следует из данных крупнейшей криптовалютной биржы Binance.
На момент 21:30 мск цена биткоина составила $93 610,7, что на 2,82% выше уровня предыдущего дня. В какой-то момент курс поднялся до $93 699,26, установив новый исторический максимум.
Кроме того, данные с платформы CoinMarketCap, которая рассчитывает среднюю цену по более чем 20 биржам, показывают рост биткоина на 2,84%, достигнув средней стоимости в $93 739,45.
Биткоин — первая и наиболее известная криптовалюта, основанная на технологии блокчейн. Она была создана в 2009 году человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото и с тех пор стала популярным инструментом для инвестиций и расчетов. Биткоин не зависит от централизованных финансовых институтов и не имеет физической формы, что делает его уникальным в финансовой системе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru