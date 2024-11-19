Биткоин превысил $93 тыс. и снова обновил исторический максимум

Во вторник стоимость биткоина достигла нового рекорда, превысив отметку в $93 500, следует из данных крупнейшей криптовалютной биржы Binance.

На момент 21:30 мск цена биткоина составила $93 610,7, что на 2,82% выше уровня предыдущего дня. В какой-то момент курс поднялся до $93 699,26, установив новый исторический максимум.

Курс биткоина достиг 91 тысячи долларов и установил новый рекорд

Кроме того, данные с платформы CoinMarketCap, которая рассчитывает среднюю цену по более чем 20 биржам, показывают рост биткоина на 2,84%, достигнув средней стоимости в $93 739,45.

Биткоин — первая и наиболее известная криптовалюта, основанная на технологии блокчейн. Она была создана в 2009 году человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото и с тех пор стала популярным инструментом для инвестиций и расчетов. Биткоин не зависит от централизованных финансовых институтов и не имеет физической формы, что делает его уникальным в финансовой системе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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