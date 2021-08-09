Биткоин поднялся выше 45 тысяч долларов впервые с мая

Стоимость биткоина впервые с середины мая превысила 45 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Накануне криптовалюта достигла отметки в 45,31 тысячу долларов на бирже Binance, отмечает РЕН ТВ. Однако в понедельник биткоин вновь подешевел: на 7:18 мск стоимость криптовалюты снизилась до 43,34 тысячи долларов.

Отметку в 45 тысяч долларов биткоин превысил впервые с 18 мая нынешнего года, отмечают Известия.

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ФОТО: РИА Новости
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