Биткоин поднялся выше 45 тысяч долларов впервые с мая
9 августа 202108:23
Стоимость биткоина впервые с середины мая превысила 45 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Накануне криптовалюта достигла отметки в 45,31 тысячу долларов на бирже Binance, отмечает РЕН ТВ. Однако в понедельник биткоин вновь подешевел: на 7:18 мск стоимость криптовалюты снизилась до 43,34 тысячи долларов.
Отметку в 45 тысяч долларов биткоин превысил впервые с 18 мая нынешнего года, отмечают Известия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru