Биржевые курсы доллара и евро пошли в рост
Курс рубля укрепился на открытии торгов Московской биржи в понедельник, 6 июля, однако затем начала дешеветь к основным валютам и опустился ниже показателей предыдущего закрытия.
Так, доллар дорожал до 71,81 рубля и сейчас торгуется около 71,6 рубля, свидетельствуют данные площадки. Евро сегодня превысил 81 рубль, а сейчас его биржевой курс составляет 80,8 рубля.
На прошлой неделе ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков заявил журналистам, что у рубля будет возможность укрепиться до уровня 65-70 рублей за доллар по мере разработки вакцины против коронавируса, пишет «Газета.ру». Пока же неуверенность в российской валюте может сохраняться, полагает он.
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