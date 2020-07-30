Биржевой курс евро превысил 86 рублей

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 17 млн человек Семья Фургала объявила о сборе средств на оплату услуг адвокатов Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов Ученые предупредили об ухудшении пожарной обстановки в пяти регионах Возобновление авиасообщения с Египтом зависит от ситуации с терроризмом