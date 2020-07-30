Биржевой курс евро превысил 86 рублей

Рубль слабеет по отношению к основным валютам на утренних торгах в четверг, 30 июля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, евро прибавил 1,1% к уровню предыдущего закрытия и превысил отметку в 86 рублей. Доллар подорожал на 0,7% и торгуется выше 73 рублей.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил рост курса евро восстановлением экономики Европы после пандемии коронавируса, передаёт RT.

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ФОТО: pexels.com
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