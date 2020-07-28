Биржевой курс евро превысил 85 рублей
28 июля 202015:55
Российская валюта продолжает слабеть по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. К 15:40 мск курс евро превысил 85 рублей, прибавив более 1% относительно отметки предыдущего закрытия.
Так дорого евро не стоил со 2 апреля, уточняет RT.
В понедельник, 27 июля, курс евро поднимался выше 84 рублей впервые с 22 апреля.
Курс доллара также продолжает расти, стремясь к отметке в 72,5 рубля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
824 тыс.+5 395 / сут.
Умерли
13 504+150 / сут.
Выздоровели
612 тыс.+8 888 / сут.
- Биржевой курс евро превысил 85 рублей
- Минздрав: На самоизоляции россияне стали меньше курить
- СМИ: Россияне скоро смогут полететь в ОАЭ и на Мальдивы
- В России призвали ограничить размещение рекламы в Twitter и Facebook
- В Минздраве дали пять советов россиянам для ЗОЖ
28 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru