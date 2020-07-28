Биржевой курс евро превысил 85 рублей

Российская валюта продолжает слабеть по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. К 15:40 мск курс евро превысил 85 рублей, прибавив более 1% относительно отметки предыдущего закрытия.

Так дорого евро не стоил со 2 апреля, уточняет RT.

В понедельник, 27 июля, курс евро поднимался выше 84 рублей впервые с 22 апреля.

Курс доллара также продолжает расти, стремясь к отметке в 72,5 рубля.

