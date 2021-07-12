Биржевая цена бензина Аи-92 в России установила новый рекорд

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила рекорд - цена тонны топлива составила 55 720 рублей, сообщает РИА Новости.

Близко к рекорду торгуется бензин Аи-95, стоимость тонны которого по итогам торгов 12 июля составила 59 207 рублей. Напомним, в июле 2020 года цена тонны 95-го достигла отметки 59 602 рубля.

Кроме того, у максимальных значений находится и цена дизельного топлива - 51 879 рублей за тонну, тогда как в июне 2021 года был зафиксирован исторический максимум - 52 686 рублей за тонну.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, комментируя сообщения о рекордном уровне объёма запасов бензина и дизельного топлива, заявил, что это связано, в том числе с тем, что нефтеперерабатывающие заводы почти не уходили на плановый ремонт и не отправляли на экспорт, передаёт RT.

