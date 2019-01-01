Билл Гейтс теряет позиции в рейтинге миллиардеров

Index за семь лет существования рейтинга. Активы основателя Microsoft оцениваются в 107 млрд долларов. Вторую строчку в обновлённом списке занимает глава французской корпорации по торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно. Оценочная стоимость его состояния — $108 млрд.

Список со 125 млрд долларов, по-прежнему, возглавляет глава крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос, подчеркивает RT.

Напомним, в минувшем году Гейтс впервые с 1994 года потерял лидерство в рейтинге богатейших американцев по версии журнала Forbes.

Ранее НСН писала, что компания Apple стала успешной благодаря «заклинаниям» Стива Джобса. Такое заявление в эфире CNN сделал один из создателей Microsoft Билл Гейтс. Он отметил, что благодаря своим «заклинаниям» Джобс мог любую убыточную компанию превратить в успешную.

«Я был как младший волшебник, потому что он читал заклинания, и я видел, что люди очарованы Но поскольку я младший волшебник, на меня заклинания не действуют», — подчеркнул Билл Гейтс.

