«Безумие»: в Германии прокомментировали идею о компенсации Украине за «Северный поток-2»

Идея о компенсациях Украине из-за запуска газопровода «Северный поток-2» — «настоящее безумие». Об этом заявил лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла.

Парламентарий считает, что Москва не обязана платить транзитные сборы, если она не использует маршруты, облагаемые этими сборами. Крупалла подчеркнул, что это недопустимо с экономической точки зрения.

«То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием. <...> И я не могу себе представить ничего подобного, чтобы Россия могла бы или должна была бы их выплачивать», — заявил депутат в интервью РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на компенсацию после окончания строительства «Северного потока-2».

