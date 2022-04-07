Без профицита: Мишустин заявил, что все доходы бюджета РФ будут потрачены
Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил об отказе формировать профицитный бюджет, во всяком случае, в текущей ситуации санкционного давления. Все полученные доходы будут потрачены, сообщил он, выступая в Госдуме с отчётом о работе кабинета министров.
Премьер оценил нынешнюю ситуацию как самую сложную за 30 лет истории Российской Федерации после распада СССР. При этом он выразил уверенность, что тем, кто пытается изолировать Москву из мировой экономики, не получится это осуществить.
Мишустин пообещал, что власти продолжат поддержку инвесторов, в том числе зарубежных. Кроме того, Россия будет укреплять взаимодействие со странами ЕАЭС. По словам премьер-министра, у РФ есть союзники и партнёры, с которыми работа не останавливается.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- «Матч ТВ» остался без Кубка Англии по футболу
- Лавров раскритиковал представленный Украиной проект соглашения с Россией
- Без профицита: Мишустин заявил, что все доходы бюджета РФ будут потрачены
- Мишустин заявил о 100% обеспеченности РФ зерном, мясом и рыбой
- Ройзману выписали третий штраф за дискредитацию Вооруженных сил России
- Мишустин назвал жуликами создателей искусственного дефицита
- Мишустин пообещал проиндексировать пенсии и увеличить зарплаты
- Лукашенко потребовал подключить Белоруссию к переговорам представителей России и Украины
- Мишустин заявил, что кабмин против признания криптовалют деньгами
- Мишустин обнаружил «уникальное пространство возможностей» для России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru