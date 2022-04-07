Без профицита: Мишустин заявил, что все доходы бюджета РФ будут потрачены

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил об отказе формировать профицитный бюджет, во всяком случае, в текущей ситуации санкционного давления. Все полученные доходы будут потрачены, сообщил он, выступая в Госдуме с отчётом о работе кабинета министров.

Премьер оценил нынешнюю ситуацию как самую сложную за 30 лет истории Российской Федерации после распада СССР. При этом он выразил уверенность, что тем, кто пытается изолировать Москву из мировой экономики, не получится это осуществить.

Мишустин пообещал, что власти продолжат поддержку инвесторов, в том числе зарубежных. Кроме того, Россия будет укреплять взаимодействие со странами ЕАЭС. По словам премьер-министра, у РФ есть союзники и партнёры, с которыми работа не останавливается.

