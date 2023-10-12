Белоруссия вновь повысила цены на сливочное масло для экспорта в РФ

Белоруссия объявила о новом увеличении минимальной экспортной цены на сливочное масло, которое поступает в Россию. Постановление опубликовало министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

Минимальная стоимость поставок сливочного масла жирностью более 80% с 12 октября составляет 480 российских рублей за 1 килограмм (+ 10 рублей). Для продукции жирностью от 72% до 80% цена составит 430 рублей за 1 кг (ранее 420 рублей).

Актуальные цены на другую продукцию на основе молока, а также мясо крупного рогатого скота для России оставлены на прежнем уровне. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», предыдущий раз экспортные цены на сливочное масло Белоруссия повышала с 30 сентября нынешнего года – также на 10 рублей РФ.

