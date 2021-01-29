Белоруссия с 1 февраля повышает тариф на прокачку российской нефти на 7%,

Белоруссия с 1 февраля повышает тариф на прокачку российской нефти на 6,6%, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, антимонопольные ведомства Белоруссии и России согласовали повышение тарифа на транзит российской нефти через Белоруссию с 1 февраля 2021 года на 6,7%.

Минск предлагал повысить тариф на транзит нефти на 24,5%, но в ходе переговоров повышение согласовано на 6,7%. Ранее Белоруссия объясняла необходимость роста тарифа недополучением доходов в 2020 году из-за снижения прокачки нефти из России, а также тем, что несет затраты на строительство перемычки между двумя ветками трубопровода «Дружба».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: Официальный сайт ПАО «Транснефть»
ТЕГИ:БелоруссияНефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры