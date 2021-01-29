Белоруссия с 1 февраля повышает тариф на прокачку российской нефти на 7%,
Белоруссия с 1 февраля повышает тариф на прокачку российской нефти на 6,6%, передает РИА Новости.
Как сообщалось ранее, антимонопольные ведомства Белоруссии и России согласовали повышение тарифа на транзит российской нефти через Белоруссию с 1 февраля 2021 года на 6,7%.
Минск предлагал повысить тариф на транзит нефти на 24,5%, но в ходе переговоров повышение согласовано на 6,7%. Ранее Белоруссия объясняла необходимость роста тарифа недополучением доходов в 2020 году из-за снижения прокачки нефти из России, а также тем, что несет затраты на строительство перемычки между двумя ветками трубопровода «Дружба».
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