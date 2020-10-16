Белоруссия расплатилась за российский газ с начала 2020 года

Белоруссия рассчиталась с российской компанией «Газпром» за поставки газа с января по сентябрь 2020 года. Об этом агентству РИА Новости сообщила пресс-секретарь белорусского Министерства энергетики Ольга Козлович.

Козлович прокомментировала погашение долга за газ за счёт кредита в 500 миллионов долларов, предоставленного республике Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР). Пресс-секретарь отметила, что расчёты за российское топливо «произведены в полном объёме», однако не озвучила сумму погашения.

В сентябре глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил о поручении премьер-министров России и Белоруссии решить вопрос погашения задолженности за поставки российского газа. Позднее министр отмечал, что обсуждался срок расчётов до конца сентября. Ожидалось, что Белоруссия направит на погашение долга перед «Газпромом» около 330 миллионов долларов из кредита ЕФСР.

