Белоруссия просит РФ о новом кредите вместо транша МВФ
Белоруссия просит Российскую Федерацию выделить новый кредит через Евразийский банк развития вместо так и не поступившего транша Международного валютного фонда на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время «Большого разговора» с общественностью и СМИ в Минске.
Как уточнил Лукашенко, речь идёт о рефинансировании долговых обязательств на сумму около одного миллиарда долларов США. По словам президента, МВФ отказался перечислять средства после того, как политические оппоненты белорусского лидера заявили, что режиму деньги давать нельзя.
Белоруссия в апреле 2020 года обратилась в МВФ с просьбой о предоставлении $940 миллионов посредством инструментов быстрого финансирования для борьбы с COVID-19. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия откажется выполнять дополнительные условия Фонда, которые не относятся к финансовой составляющей соглашения.
Ранее Россия двумя траншами предоставила Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов через Евразийский фонд стабилизации и развития.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru