Белоруссия получит кредит в $500 млн по линии ЕАЭС

Совет Евразийского фонда стабилизации и развития решил одобрить кредит Белоруссии на суммы в полмиллиарда долларов из собственных средств. Об этом информирует министерство финансов России.

Как пояснили в ЕФСР, Минску требуются финансовые средства для формирования консолидированного бюджета, которому угрожает дефицит. Кредит даст возможность стратегическим международным резервам республики не упасть ниже целевого уровня Национального банка Белоруссии, передают «Известия».

Помимо балансировки бюджетной политики, деньги пойдут на медицинскую помощь и стабилизацию банковского сектора. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, на экономике Белоруссии негативно сказываются ограничения, принятые из-за пандемии коронауирсуса.

В Минфине РФ напомнили, что Белоруссия также получит кредит в размере одного миллиарда долларов непосредственно от России, отмечает Газета.ру. Деньги будут переведены двумя блоками – до конца текущего года и в 2021.

